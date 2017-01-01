В центре Киева ограничат движение из-за подготовки к Новому году

В конце ноября в центре столицы начнут ограничивать движение транспорта из-за подготовки к празднованию Нового года.

В Киеве начинается подготовка к Новому году kyivnash.in.ua

В центре Киева с 24 ноября будет ограничено движение на ряде улиц из-за подготовки к празднованию Нового года. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что празднование Нового года начнется 15 декабря на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской), а также на территориях, прилегающим к входам на верхнюю и нижнюю станцию фуникулера.

Так, с 24 ноября на указанных локациях начнется монтаж временных объектов для празднования, в связи с чем с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года предусмотрено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении Михайловской площади. Кроме того, в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Кроме того, во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

19 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00;

24 декабря 2018 года - с 16:00 до 22:00;

31 декабря 2018 года - с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года;

1 января 2019 года - с 14:00 до 22:00;

7 января 2019 года - с 12:00 до 16:00.

В связи с этим запретом будет разрешено движение транспортных средств каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни по улице Крещатик.

В соответствии будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем сообщат дополнительно.

В КГГА отметили, что на Софийской площади традиционно появится главная елка столицы, которую торжественно зажгут 19 декабря в 19:00.

Как сообщалось, в январе украинцы смогут отдыхать, в общей сложности, 10 дней.

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