Злоумышленник попытался скрыться из офисного помещения через подготовленный заранее второй выход.

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали 23-летнего афериста, который в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тысяч евро. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 7 ноября.

Отмечается, что злоумышленник заранее снял офисное помещение в жилом доме на улице Урловской и обустроил его под якобы настоящий обменник, установив там сейфы, оргтехнику, камеры видеонаблюдения. Кроме того, мужчина разместил объявление в Интернете, где предлагал клиентам обменять валюту по выгодному курсу.

"Один из таких пострадавших сегодня пытался осуществить выгодный обмен 50 тысяч евро. Как только преступник получил на руки валюту, вышел в соседнюю комнату и не вернулся. Пострадавший тем временем заподозрил неладное и начал ломать дверь", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали мошенника фактически на месте преступления. Им оказался уроженец Крыма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины). Полицейские установливают все обстоятельства происшествия и других возможных участников мошеннической сделки.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве валютный мошенник обманул клиента на 50 тысяч евро

Ранее правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников, которые на протяжении двух лет выманивали у жителей Крыма десятки тысяч долларов за проведение "магических ритуалов".

Также сообщалось, что в Киеве мошенники выманили у американки $1,5 млн. Граждане африканской страны создали в одной из соцсетей фейковую страницу знакомств.

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