"Как в переходе": в Сети возмутились продажей мяса в Киевском Онкоцентре

В соцсети возмутились тем, что мясо продается в медучреждении без холодильника ничем не накрытое, где находятся люди с пониженным иммунитетом.

В столовой Киевского Городского Онкологического Центра продавали со стола сырое мясо, как в подземном переходе. Об этом в Facebook написала пользователь Ксения Морозова.

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Женщина сообщила, что фото сделал ее друг на втором этаже учреждения возле стационара.

“Вы никогда не догадаетесь, где была сделана эта фотография, ну просто потому что это невозможно натянуть ни на какую голову вообще... сырое мясо без холодильника ничем не накрытое и не упакованное в больнице, где люди после химии и облучений без иммунитета вообще.... это законно?“, - возмутилась женщина.

Ранее, в Киеве полиция обнаружила незаконный мясоперерабатывающий цех по производству заготовок для шаурмы. При производстве заготовок процветала антисанитария, а работники цеха были нелегалами.