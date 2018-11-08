Клиническая смерть и кома: В Киевской школе девочку ударило током

Ученики-очевидцы происшествия заявляют, что первоклассницу ударило током, администрация школы - все отрицает.

В Соломенском районе Киева в общеобразовательной школе №69 первоклассница Аиша Сулиман впала в кому после инцидента, который произошел в столовой.

Об этом сообщают Факты.

Ученики и родители девочки убеждены, что ее ударило током от неисправного металлического стола с подогревом, к которому она случайно дотронулась.

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По словам детей-очевидцев, девочка хотела взять булочку, но неожиданно пронзительно закричала и около 10 секунд не могла оторвать руку от стола. После этого Аиша пережила клиническую смерть и впала в кому.

Мать потерпевшей, Марина, вспоминает, что в тот день ей позвонила учительница и сказала, что ребенку плохо и ее нужно забрать домой.

“Забегаю туда, а Аиша лежит на столе, не дышит. Ее открытые глаза были залиты кровью. Она находилась в таком состоянии 23 мин. Врачи даже зафиксировали клиническую смерть“, - говорит Марина.

Так девочка выглядит после ЧП obozrevatel.com

По словам женщины, в школе к ней подбежала старшеклассница, которая пыталась рассказать правду о том, что случилось. Однако чиновники из райуправления, которые также приехали на место происшествия, помешали ей это сделать.

“Она кричала на всю столовую! Мы с ней стояли в одной очереди. Я видел, как эта девочка схватилась за металлический раздаточный стол - в ту же секунду вздрогнула и закричала. Все испугались и отбежали в сторону. А она продолжала кричать и ... не могла оторвать руку от стола. Секунд за 10 потеряла сознание. Один мальчик в очереди сказал, что его тоже ударило током “, - сообщил очевидец, старшеклассник Стефан.

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“Первые 3 дня Аиша была в глубокой коме. На 16 день дочь перевели в неврологии, врач назвал ее состояние вегетативным. Другими словами, у нее сохранились некоторые рефлексы, но повреждения мозга очень серйозные. Сейчас дочь дома, ее состояние не улучшилось. Изредка она говорит что-то вроде “мама“ или по ее щекам текут слезы. В эти моменты мне кажется, что она со мной. Но потом она снова перестает реагировать“, - поделилась мама пострадавшей.

Несмотря на свидетельства очевидцев и две черные точки на ладошке девочки, которую медики назвали електрометкой, администрация учебного заведения отрицает удар током. Они утверждают, что Аиша имела проблемы с сердцем, хотя регулярные медосмотры не выявили у пострадавшей никаких патологий.

Примечательно также и то, что и директор, и медсестра, которая реанимировала первоклассницу до прибытия “скорой“, уволились сразу после ЧП. По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство, но официальной судмедэкспертизы еще не назначили.

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“Аиша уже дома, и врачи не знают, сколько времени она пробудет в вегетативном состоянии. На восстановление могут уйти месяцы, а возможно, и годы. Я понимаю, что расследование никак не повлияет на состояние Аиши, но буду настаивать на нем. Я привела в школу здорового ребенка, а забрала ее в состоянии комы после клинической смерти. Старые столы с подогревом есть во многих столовых, и не факт, что везде соблюдаются правила безопасности“, - говорит Марина Сулиман.

Как сообщалось 6 сентября, первоклассница скончалась на уроке физкультуры в Волынской области.