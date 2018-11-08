В Киеве жители многоэтажки построили коммуналку для котов

Кошачья коммуналка обошлась жителям в 19 тысяч гривен.

Для каждого жителя в кошачьем доме есть отдельная комната скриншот из видео

В одном из спальных районов Киева жители многоэтажки построили для дворовых котов домик за 19 тысяч гривен.

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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Конструировали кошачью коммуналку специалисты, она обошлась в 19 тысяч гривен и вместит в себя 16 котов. Не хоромы, зато с подогревом, чтобы усачи не мерзли зимой.

Коты пока не оценили всех стараний и обходят дом стороной. Однако, жители уверены, что с наступлением холодов животные все таки будут греться в своем новом доме.

Напомним, в Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями.