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В Киеве жители многоэтажки построили коммуналку для котов

Комментариев: 1
Кошачья коммуналка обошлась жителям в 19 тысяч гривен.
Для каждого жителя в кошачьем доме есть отдельная комната
Для каждого жителя в кошачьем доме есть отдельная комната
скриншот из видео

В одном из спальных районов Киева жители многоэтажки построили для дворовых котов домик за 19 тысяч гривен. 

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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Конструировали кошачью коммуналку специалисты, она обошлась в 19 тысяч гривен и вместит в себя 16 котов. Не хоромы, зато с подогревом, чтобы усачи не мерзли зимой.

Коты пока не оценили всех стараний и обходят дом стороной. Однако, жители уверены, что с наступлением холодов животные все таки будут греться в своем новом доме.

Напомним, в Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями. 

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Теги: Дом, Киев, коты, коммуналка
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Комментариев (1)
doc1    08.11.2018, 12:02
Оценка:  -1
doc1
а не далеко уже давно построен "кошачий туалет", если внимательно присмотреться то на заднем плане это детская площадка, где теперь стада котов будут справлять в песочнице свою нужду!
Вот молодци то какие помогли котикам вылив очередное ведро говна на головы детям!
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