В Киеве жители многоэтажки построили коммуналку для котов
Кошачья коммуналка обошлась жителям в 19 тысяч гривен.
В одном из спальных районов Киева жители многоэтажки построили для дворовых котов домик за 19 тысяч гривен.
Читай также: В Новой Зеландии решили запретить кошек
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Конструировали кошачью коммуналку специалисты, она обошлась в 19 тысяч гривен и вместит в себя 16 котов. Не хоромы, зато с подогревом, чтобы усачи не мерзли зимой.
Коты пока не оценили всех стараний и обходят дом стороной. Однако, жители уверены, что с наступлением холодов животные все таки будут греться в своем новом доме.
Напомним, в Стамбуле бездомная кошка забралась на подиум во время модного показа Esmod International Fashion Show и прошлась во время дефиле вместе с моделями.
Вот молодци то какие помогли котикам вылив очередное ведро говна на головы детям!