В Киеве возле метро Лесная начали вырубку леса

Ранее в свыше 300 деревьев обнаружили просверленные дырки, в которые, предположительно, залили отраву, после чего они погибли.

У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию

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В Киеве утром возле станции метро Лесная (между Броварским проспектом и улицей Киото) неизвестные начали вырубку якобы высохшего леса. Об этом в Facebook сообщило коммунальное предприятие Дарницкое лесопарковое хозяйство.

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“Неизвестными лицами проводилась самовольная рубка на территории кв. №57 Днепровского лесничества. Лесной охраной Днепровского лесничества КП Дарницкое лесопарковое хозяйство в 7:30 утра было остановлено указанное нарушение и отобраны у злоумышленников две бензопилы, на место преступления вызваны наряды полиции“, - говорится в сообщении.

Как сообщил Киевзеленбуд, этим летом в квартале №57 произошло массовое засыхание сосновых насаждений, в результате чего погибли около 300 деревьев.

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В деревьях обнаружили ранее просверленные дырки, в которые, предположительно, залили отраву.

Полиция в октябре не увидела оснований для открытия уголовного дела по факту уничтожения деревьев.

Напомним, в июле в лесной части пгт Гостомель под прикрытием нескольких десятков титушек неизвестный застройщик срезал сосны.

Ранее сообщалось, что из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых.