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В Киеве возле метро Лесная начали вырубку леса

Комментариев: 5
Ранее в свыше 300 деревьев обнаружили просверленные дырки, в которые, предположительно, залили отраву, после чего они погибли.
В Киеве возле метро Лесная начали вырубку леса
© facebook.com/dlpg.kyiv.ua
Фото 1/5
  • У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию
  • У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию
  • У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию
  • У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию
  • У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию
В Киеве возле метро Лесная начали вырубку леса
У "лесорубов" отобрали 2 бензопилы и вызвали полицию
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В Киеве утром возле станции метро Лесная (между Броварским проспектом и улицей Киото) неизвестные начали вырубку якобы высохшего леса. Об этом в Facebook сообщило коммунальное предприятие Дарницкое лесопарковое хозяйство.

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“Неизвестными лицами проводилась самовольная рубка на территории кв. №57 Днепровского лесничества. Лесной охраной Днепровского лесничества КП Дарницкое лесопарковое хозяйство в 7:30 утра было остановлено указанное нарушение и отобраны у злоумышленников две бензопилы, на место преступления вызваны наряды полиции“, - говорится в сообщении.

Как сообщил Киевзеленбуд, этим летом в квартале №57 произошло массовое засыхание сосновых насаждений, в результате чего погибли около 300 деревьев.

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В деревьях обнаружили ранее просверленные дырки, в которые, предположительно, залили отраву.

Полиция в октябре не увидела оснований для открытия уголовного дела по факту уничтожения деревьев.

Напомним, в июле в лесной части пгт Гостомель под прикрытием нескольких десятков титушек неизвестный застройщик срезал сосны.

Ранее сообщалось, что из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых.

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Теги: метро Лесная, лес, вырубка, Киевзеленбуд, деревья
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Комментариев (5)
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Woodbrother    08.11.2018, 15:06
Оценка:  0
Woodbrother
В идеале весь город должен быть залит бетоном и асфальтом.Деревья этому мешают. Значит судьба их будет недолгой.
meglj    08.11.2018, 14:48
Оценка:  -6
meglj
Подчиняйся молчи страдай .
nvk1945    08.11.2018, 14:23
Оценка:  -8
nvk1945
Ничего удивительного, зима и холода впереди, люди хотят, как-то выжить. Субсидии не всем же пологаются.
Coюзник    08.11.2018, 14:22
Оценка:  +5
Coюзник
Просто нет слов ... печаль
Coюзник    08.11.2018, 14:23
Оценка:  +5
Coюзник
Даже не знаешь как это коментировать
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