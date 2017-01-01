Мобильное приложение Kyiv City Guide получило престижную международную награду, - КГГА

Мобильное приложение Kyiv City Guide (Киевский городской гид) получило высокую оценку highly commended ("настоятельно рекомендуем") на церемонии вручения Международной туристической премии по 2018 год в Лондоне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщил начальник Управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко, в номинации "Наиболее инновационное использование технологии в пределах места назначения" принимали участие 6 проектов, и "золото" завоевала компания Google. В то же время мобильное приложение, разработанное при поддержке Управления туризма и промоций КГГА, было одобрено жюри и отмечено как высокотехнологичный и современный продукт, рекомендованный к использованию.

"Участие в престижных туристических конкурсах позволяет Киеву не только широко представить свои технологические достижения и креативные проекты, но и популяризировать нашу столицу как город, привлекательный и удобный для туристов", – отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп.

"Киевский городской гид" – это мобильная программа, которая поможет посетить самые известные места Киева в удобное для туриста время. Приложение включает в себя как туристические маршруты полного дня, так и тематические маршруты, которые длятся от 1 до 3 часов. Аудиосопровождение от профессиональных гидов доступно на двух языках: украинском и английском.

Уникальной особенностью приложения является возможность создавать свой собственный маршрут. Турист может делать снимки, делиться ими с друзьями, оставлять комментарии, отмечать на карте места, отслеживать события в городе с помощью календаря событий. Приложение также работает в оффлайн. После поездки можно использовать приложение для вызова такси.