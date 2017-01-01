В Киеве закрыли в час пик на вход станцию метро Вокзальная

Станция закрыта из-за технической неисправности эскалатора.

Когда будет устранена поломка, пока не ясно kiev.segodnya.ua

В Киеве закрыли на вход станцию метро Вокзальная, в связи с поломкой эскалатора.

Авария случилась около 17:20, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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На данный момент два рабочих эскалатора вывозят пассажиров со станции на выход. Работники выясняют причины поломки и пытаются ликвидировать аварию.

Также пока не уточняется, когда будет устранена поломка.

Напомним, 1 октября сообщалось, что на станции метро Арсенальная с 9 октября начинается капитальный ремонт эскалатора, который продлится четыре года. Станция будет работать в обычном режиме