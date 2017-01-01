Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве закрыли в час пик на вход станцию метро Вокзальная

Комментариев: 0
Станция закрыта из-за технической неисправности эскалатора.
Когда будет устранена поломка, пока не ясно
Когда будет устранена поломка, пока не ясно
kiev.segodnya.ua

В Киеве закрыли на вход станцию метро Вокзальная, в связи с поломкой эскалатора. 

Авария случилась около 17:20, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Читай также: В метро Рима сломался эскалатор с футбольными фанатами

На данный момент два рабочих эскалатора вывозят пассажиров со станции на выход. Работники выясняют причины поломки и пытаются ликвидировать аварию. 

Также пока не уточняется, когда будет устранена поломка.

Напомним, 1 октября сообщалось, что на станции метро Арсенальная с 9 октября начинается капитальный ремонт эскалатора, который продлится четыре года. Станция будет работать в обычном режиме

Поделись:
Теги: Киевметрополитен, метро, станция Вокзальная, эскалатор, авария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь