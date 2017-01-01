В столице осовременят почти тысячу остановок общественного транспорта

Киев получил от китайской компании China Railway International Group официальное письмо-подтверждение о завершении предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства четвертой ветки метро (на Виноградарь и Троещину). Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Движение в направлении метро – сегодня вместе с представителями украинской делегации встретился с руководством China Railway International Group. От председателя правления компании получил официальное письмо, которым официально подтверждено завершение предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства четвертой ветки метро. Кроме того, во время встречи передали и, собственно, пре-ТЭО. Этим шагом обе стороны – Киев и Китай – официально подчеркивают намерение сделать мечту о четвертую ветку метро реальностью", – сообщил Давтян.

Напомним, Киевская городская государственная администрация подписала меморандум о сотрудничестве с китайской компанией CRIG по проекту строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена на жилой массив Выгуровщина-Троещина.

Линия будет состоять из 14 станций, 3 пересадочных узлов и 1 электродепо. Строительство линии будет осуществляться в 2 очереди, каждая из которых продлится 3-4 года.