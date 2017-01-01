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В Киеве закрывали станцию метро Вокзальная

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Остановка в работе была связана с неисправностью эскалатора. Два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.
В метрополитене сообщили о поломке эскалатора
В метрополитене сообщили о поломке эскалатора
УНН

Станцию киевского метро Вокзальная вечером в четверг, 8 ноября, закрывали на вход. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Вход на станцию метро Вокзальная был закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора. Позже специалисты выяснили и устранили причины остановки оборудования.

Отмечается, что два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.

После пятнадцатиминутного перебоя станцию вновь открыли на вход.

Сегодня также возможны ограничение работы трех станций метро из-за футбольнорго матча.

Ранее в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб.

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Теги: Киев, Метрополитен, метро, поломка
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Источник: korrespondent.net

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