В Киеве закрывали станцию метро Вокзальная

Остановка в работе была связана с неисправностью эскалатора. Два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.

В метрополитене сообщили о поломке эскалатора УНН

Станцию киевского метро Вокзальная вечером в четверг, 8 ноября, закрывали на вход. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

Вход на станцию метро Вокзальная был закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора. Позже специалисты выяснили и устранили причины остановки оборудования.

Отмечается, что два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.

После пятнадцатиминутного перебоя станцию вновь открыли на вход.

Сегодня также возможны ограничение работы трех станций метро из-за футбольнорго матча.

Ранее в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet