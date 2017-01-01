В Киеве закрывали станцию метро Вокзальная
Остановка в работе была связана с неисправностью эскалатора. Два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.
Станцию киевского метро Вокзальная вечером в четверг, 8 ноября, закрывали на вход. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
Вход на станцию метро Вокзальная был закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора. Позже специалисты выяснили и устранили причины остановки оборудования.
Отмечается, что два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.
После пятнадцатиминутного перебоя станцию вновь открыли на вход.
Сегодня также возможны ограничение работы трех станций метро из-за футбольнорго матча.
Ранее в Киеве на станции метро Крещатик мужчина лег между рельсами в спасательный желоб.
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