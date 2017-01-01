Митинг в Киеве прошел без нарушений - полиция

Во время массовых акций работники полиции и военнослужащие Нацгвардии несли службу в усиленном режиме.

Сотрудники правоохранительных органов на должном уровне обеспечили охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий в Киеве. Об этом в четверг, 8 ноября, пресс-служба ГУ Нацполиции.

Отмечается, что 7-8 ноября во время акций работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины несли службу в усиленном режиме и активно патрулировали места массового скопления граждан.

Также были привлечены сотрудники полиции диалога, которые разъясняли гражданам правила проведения акций и напоминали об ответственности в случае нарушений правопорядка.

"В настоящее время акции в столице закончились, участники митингов разошлись", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, участники акции под зданием Рады забросали яйцами народного депутата.

Напомним, утром 8 ноября в столице прошел митинг водителей автомобилей с еврономерами. В городе образовались пробки.

Очередной митинг "евробляхеров" начался днем ранее.

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