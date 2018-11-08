В компании попросил откликнуться хозяина дрона и объяснить, что он делал на крыше "особо важного объекта".

На крыше здания национальной энергетической компании Укрэнерго в Киеве нашли беспилотник и теперь ищут его владельца. Об этом сообщил и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook в четверг, 8 ноября.

"Вот такой не самый дешевый аппарат нашли на крыше Укрэнерго. Примерно дней десять назад, но не до него было, и думали, кто сам зайдет... Шпионы, отзовитесь, чей девайс? Состояние рабочее, немного намок", – написал Ковальчук.

Он попросил откликнуться хозяина дрона и объяснить, что он делал на крыше "особо важного объекта".

В доказательство прав собственности на дрон он попросил предоставить коробку с серийным номером или чек, а также подробный рассказ, какие фото на карте памяти.

"Ждем месяц, потом сдадим в музей", – отметил Ковальчук, предположив, что, возможно, владельцем дрона являются "не шпионы, а честные студенты-расследователи".

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на крыше Укрэнерго нашли беспилотник

Ранее в Донецкой области предупредили несанкционированный пролет беспилотника над территорией одной из воинских частей в Бахмуте. Оператор дрона был задержан.

А накануне в Минобороны заявили, что обнаружили использование беспилотника у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

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