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В Киеве на крыше Укрэнерго нашли беспилотник

Комментариев: 2
В компании попросил откликнуться хозяина дрона и объяснить, что он делал на крыше "особо важного объекта".
Обнаруженный дрон
Обнаруженный дрон
Всеволод Ковальчук / Facebook

На крыше здания национальной энергетической компании Укрэнерго в Киеве нашли беспилотник и теперь ищут его владельца. Об этом сообщил и.о. директора Укрэнерго Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook в четверг, 8 ноября.

"Вот такой не самый дешевый аппарат нашли на крыше Укрэнерго. Примерно дней десять назад, но не до него было, и думали, кто сам зайдет... Шпионы, отзовитесь, чей девайс? Состояние рабочее, немного намок", – написал Ковальчук.

Он попросил откликнуться хозяина дрона и объяснить, что он делал на крыше "особо важного объекта".

В доказательство прав собственности на дрон он попросил предоставить коробку с серийным номером или чек, а также подробный рассказ, какие фото на карте памяти.

"Ждем месяц, потом сдадим в музей", – отметил Ковальчук, предположив, что, возможно, владельцем дрона являются "не шпионы, а честные студенты-расследователи".

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на крыше Укрэнерго нашли беспилотник

Ранее в Донецкой области предупредили несанкционированный пролет беспилотника над территорией одной из воинских частей в Бахмуте. Оператор дрона был задержан.

А накануне в Минобороны заявили, что обнаружили использование беспилотника у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Теги: Киев, фото, БПЛА, беспилотник, Укрэнерго, дрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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де_ла_Фер    08.11.2018, 21:57
Оценка:  0
де_ла_Фер
На самом деле все просто: у ахметки очко рыпит... вот оно и организовало типа покушение на его собственность...
И, увы, Президент Украины подмахнет ахметкам... и, увы, не раз...
flacon9havi    08.11.2018, 21:51
Оценка:  -1
flacon9havi
Довбурі, перевірте елемент живлення. Якщо сів, то просто не долетів, а якщо не сів, то купа питань до СБУ. Нприклад, хто і навіщо збирав інхвормацію таким чином і чи не готувалася кимось якась інформаційна диверсія?
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