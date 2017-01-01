Белоцерковец: Городская власть демонтирует незаконные элементы строительства на Андреевском спуске

Застройщик скандального отеля на Андреевском спуске в Киеве нарушил свое обещание не проводить строительство без прохождения градостроительного совета. Город, со своей стороны, имеет право демонтировать незаконно установленные на строительстве конструкции.

Об этом рассказал народный депутат, советника мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

“Основное требование города - столичная власть будет заставлять застройщика идти на градостроительный совет. Сегодня с застройщиком договориться не получилось. Он отказывается от предыдущих слов и обещаний. Позиция городских властей - для продолжения любых работ нужно пройти градостроительный совет и получить выводы специалистов, которые укажут, какой должна быть этажность будущего здания”, - рассказал Белоцерковец.

Он сообщил, что компания “МАРКОН групп” - застройщик скандальной гостиницы на Андреевском спуске 14-16 - имеет не все необходимые документы на строительство.

“В июне общественность, когда увидела проект, начала возмущаться и требовать от городских властей соответствующей реакции. Со стороны города начали проверку декларации на строительство, выданной еще в 2010 году. Во время проверки были выявлены нарушения, и она была аннулирована. Застройщик подал в суд с требованием восстановить декларацию. Не дождавшись решения суда, он обжаловал предписания о временном приостановлении действия аннулированной декларации. Таким образом застройщик юридически “выкрутился”, - рассказал народный депутат.

По его словам, еще в июне стоял вопрос об аннулировании договора аренды этого земельного участка, были проведены соответствующие сборы с представителями активной общины и застройщика. Застройщик под протокол обязался не продлевать строительные работы, пока не будет пройден градостроительный совет.

“Но, к сожалению, застройщик это протокольное обещание не выполнил - и решил возобновить строительство. Поэтому сегодня представители общественности массово собрались на Андреевском спуске с намерением ломать забор. Но приехали представители города - я, заместитель мэра Валентин Мондриевский и глава управления благоустройства Тарас Панчий. Мы объяснили представителям общины необходимость вести все действия исключительно в рамках закона. Представителям застройщика очередной раз напомнили об обязательствах пройти градостроительный совет и данное городу обещание”, - отметил советник мэра столицы.

Он добавил, что столичная власть пообещала в пятницу, 9 ноября, направить на этот объект работников управления благоустройства, которые будут демонтировать строительный забор на проезжей части.

“Прямо на проезжей части застройщик незаконно поставил строительный кран и окружил его забором. Завтра город демонтирует этот участок забора и будет выдано предписание на кран, который незаконно стоит на улице. После этого у нас будут основания начать демонтаж этого крана - через три дня подготовки”, - подытожил Белоцерковец.