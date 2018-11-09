Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар на заправке под Киевом: горящее топливо текло по трассе

Комментариев: 0
На время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть.
Пожар на заправке под Киевом: горящее топливо текло по трассе
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Причину пожара установит следствие
  • Причину пожара установит следствие
  • Причину пожара установит следствие
  • Причину пожара установит следствие
  • Причину пожара установит следствие
Пожар на заправке под Киевом: горящее топливо текло по трассе
Причину пожара установит следствие
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Возле села Белогородка Киевской области в четверг, 8 ноября, около 23:00 произошел пожар. На автомобильной заправке горело дизельное топливо.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве водители подрались из-за очереди на АЗС

По предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива. После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть. Это связано с тем, что емкость была пластиковой и она расплавилась от температуры.

Пожарным оперативно удалось локализовать и ликвидировать горящее топливо. Но на время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что стало причиной возгорания — установит следствие. На месте работали спасатели, а также дежурили медики и правоохранители.

Как сообщалось, в июле на АЗС под Киевом произошел взрыв.

Поделись:
Теги: пожар, АЗС, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь