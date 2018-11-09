В Киеве на Русановке произошла стрельба

Неизвестные напали на мужчину избили его, распылили газовый баллончик и сделали два выстрела.

В Киеве на Русановке на улице Энтузиастов вечером в четверг, 8 ноября, около 22:40 неизвестные напали на мужчину. Причины конфликта на данный момент неизвестны, пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает Информатор.

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Мужчина поставил автомобиль на охраняемой стоянке и пошел домой. Через несколько минут он вернулся весь в крови и попросил сторожа стоянки вызвать “скорую“ и полицию.

На место прибыла полиция и медики. Врачи оказали первую помощь пострадавшему мужчине и госпитализировали в больницу.

На месте патрульные выяснили, что мужчина шел к своему парадному. Предварительно, в этот момент к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Кроме того, пострадавшего “задули“ газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него, мужчина получил два ранения.

После преступления нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Причина нападения неизвестна.

Как сообщалось, в августе в Киеве на Русановке похитили мужчину.