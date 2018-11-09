Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Открыто голосование на лучшее название для экспресса в Борисполь

Комментариев: 1
Менеджмент компании отобрал 8 вариантов.
Экспресс будет ходить каждые 30-40 минут
Экспресс будет ходить каждые 30-40 минут
facebook.com/Kravtsov.Evg

Компания Укрзализныця открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом Борисполь.

Читай также: Воздушный экспресс: на киевском вокзале начали строить платформу

Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.

Отмечается, что компания получила более 400 вариантов названия для экспресса.

Менеджментом Укрзализныци отобрано 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.

На выбор пассажирам предоставили такие названия:

  • UZ Air
  • Kyiv Boryspil Express
  • UZ Express
  • Сич
  • Sky Express
  • Чумак
  • Аэрошатл
  • Лыбидь

Голосование продлится по 11 ноября включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Напомним, экспресс из Киева в аэропорт Борисполь будет курсировать каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.

Ранее, в интернете появилась фотография одного из дизельных поездов Укрзализныци, который предположительно будет ходить в аэропорт Борисполь.

Поделись:
Теги: Укрзализниця, экспресс, Борисполь, голосование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Sancho-s    09.11.2018, 13:03
Оценка:  0
Sancho-s
Крилатий експрес
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь