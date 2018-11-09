Открыто голосование на лучшее название для экспресса в Борисполь

Менеджмент компании отобрал 8 вариантов.

Экспресс будет ходить каждые 30-40 минут facebook.com/Kravtsov.Evg

Компания Укрзализныця открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом Борисполь.

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Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.

Отмечается, что компания получила более 400 вариантов названия для экспресса.

Менеджментом Укрзализныци отобрано 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.

На выбор пассажирам предоставили такие названия:

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

UZ Express

Сич

Sky Express

Чумак

Аэрошатл

Лыбидь

Голосование продлится по 11 ноября включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Напомним, экспресс из Киева в аэропорт Борисполь будет курсировать каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.

Ранее, в интернете появилась фотография одного из дизельных поездов Укрзализныци, который предположительно будет ходить в аэропорт Борисполь.