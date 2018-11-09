Открыто голосование на лучшее название для экспресса в Борисполь
Компания Укрзализныця открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом Борисполь.
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Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.
Отмечается, что компания получила более 400 вариантов названия для экспресса.
Менеджментом Укрзализныци отобрано 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.
На выбор пассажирам предоставили такие названия:
- UZ Air
- Kyiv Boryspil Express
- UZ Express
- Сич
- Sky Express
- Чумак
- Аэрошатл
- Лыбидь
Голосование продлится по 11 ноября включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.
Напомним, экспресс из Киева в аэропорт Борисполь будет курсировать каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.
Ранее, в интернете появилась фотография одного из дизельных поездов Укрзализныци, который предположительно будет ходить в аэропорт Борисполь.