Цена на отопление в Киеве может вырасти на треть

Киевтеплоэнерго обнародовало для общественного обсуждения проект перерасчета тарифов своих услуг.

Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго предлагает с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн 87 коп./Гкал. Соответствующий проект тарифов обнародован на сайте предприятия для общественного обсуждения.

"Корректировка тарифов ТЭЦ на производство в тепловой энергии для категорий потребителей "население" и "религиозные организации" обусловлено установлением с 1 ноября 2018 года цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867", – говорится в сообщении.

В настоящее время тариф для населения составляет 785 грн 94коп./Гкал, для религиозных организаций – 478 грн 56 коп./Гкал.

Предложения и замечания к проекту принимает до 12 ноября.

Кроме того, на сайте Киевтеплоэнерго обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год, согласно которому тариф на отпуск электроэнергии предлагается снизить на 23,5% – со 183 грн 30 коп./кВт-ч до 159,80 коп./кВт-ч.

В то же время тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% (на 317,11 грн) – до 1103 грн 05коп./Гкал, религиозных организаций – в 2,4 раза (на 690,44 грн) – до 1171 грн 00 коп./Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений на 14% (на 165,95 грн) – до 1021 грн 80 коп./Гкал, и других потребителей на 14% (на 168,53 грн) – до 1018 грн 59 коп./Гкал.

Как отмечено в проекте документа, в данных тарифах дополнительно учтены убытки, понесенные КП в связи с несоответствием рыночной и тарифной цены газа для производства электрической и теплоэнергии для всех категорий потребителей в период с августа по октябрь (включительно) 2018 года. Кроме того, учтены убытки от несоответствия рыночной и тарифной цены на газ для производства тепловой энергии для населения и религиозных организаций в период с ноября по декабрь (включительно) 2018 года.

Ранее Киевтеплоэнерго опубликовало тарифы на отопление и горячую воду на октябрь.

Стоит отметить, что сегодня вступило в силу постановление КГГА, которым стоимость отопления для потребителей без счетчиков снижена на 27%.

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