В Киеве автомобиль протаранил подземный переход

Автомобиль влетел в подземный переход, насквозь пролетев пластиковое перекрытие, а потом врезался в столб.

В Днепровском районе Киева утром в субботу, 10 ноября, автомобиль Renault Megane насквозь протаранил крытый подземный переход и врезался в столб.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Хоткевича.

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Как сообщили в полиции, водитель иномарки совершил неудачный поворот и влетел в подземный переход, насквозь пролетев пластиковое перекрытие, а потом врезался в столб.

В результате аварии передняя часть автомобиля сильно повреждена. Водитель был госпитализирован с переломом ребер.

На месте происшествия события работали два экипажа патрульной полиции и “скорая”, а переход был закрыт из-за угрозы обвала обломков.

Причины и обстоятельства инцидента происшествия выясняются.

Как сообщалось, накануне в Киев случилось ДТП с автомобилем нардепа Сергея Лещенко. Позже в сети опубликовали видео этого ДТП.