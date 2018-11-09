В Киевтранспарксервисе разоблачили группу коррупционеров

Спецоперации прокуратуры и Нацполиции содействовало Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА.

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В Киеве правоохранители разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группы в составе 4 должностных лиц коммунального предприятия Киевтранспарксервис.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Задержанные организовали схему системного вымогательства и получения от предпринимателей неправомерной выгоды за размещение на территории столицы парковок.

Организатором преступной группировки оказался главный специалист отдела организации работы отведенных парковочных площадок Киевтранспарксервис. Он привлек к коррупционной схеме еще двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованию их в Управлении патрульной полиции в г.. Киеве, проведением встреч с предпринимателями, в ходе которых последние передавали чиновникам взятки за их “услуги“.

Согласно материалам следствия, за оформление документов и заключение договора на размещение одной парковочной площадки участники преступной группы требовали от предпринимателей от 500 до 700 долларов США.

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“09.11.2018 по результатам проведения комплекса негласных следственных (розыскных) действий при получении для себя и других должностных лиц КП второй части неправомерной выгоды в сумме 33 600 грн задержан один из участников преступной схемы - главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП “Киевтранспарксервис“. Ранее в ходе обусловленной встречи чиновник получил первую часть неправомерной выгоды в сумме 14 000 грн“, - сообщает прокуратура.

В дальнейшем под процессуальным руководством прокуратуры Киева следователями столичной полиции в порядке ст. 208 УПК Украины были задержаны еще трое участников преступной группы, в том числе и организатор.

Одного из фигурантов задержали в столичном аэропорту при возвращении из зарубежной поездки, других - на территории столицы.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всем задержанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

На основании постановлений суда по месту жительства фигурантов, в автотранспорте, а также в служебных помещениях КП Киевтранспарксервис и Управления патрульной полиции в г. Киеве УПП в г. Киеве проведены обыски. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось 8 сентября, в Киеве орудуют липовые парковщики.