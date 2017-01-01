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На автовокзале Киева радикалы С14 устроили акцию против перевозчиков

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Радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что они регулярно отказываются перевозить участников АТО.
С14 устроила пикет на киевском автовокзале
С14 устроила пикет на киевском автовокзале
vesti-ukr.com

На центральном автовокзале Киева в субботу. 10 ноября, активисты праворадикальной организации С14 организовали акцию против перевозчиков, сообщают Вести.

Как сообщается, радикалы обвиняют маршрутчиков в том, что те регулярно отказываются перевозить атошников. Они ждут директора автовокзала, от которого хотят потребовать объяснений.

Также в организации обращают внимание на рекламу, предлагающую автобусные поездки на неподконтрольную Украине территорию Донбасса и в Крым, при этом претензии касаются не только рейсов, идущих с автовокзала.

Кроме того, активисты планируют пройтись рейдом по питейным заведениям района. 

 
 
 

Ранее представители С14 заявили, что "по просьбе трудового коллектива "взяли под охрану" предприятие в Черниговской области.

 

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Теги: Киев, видео, фото, акция, националисты, маршрутка, перевозчики, радикалы, участник АТО, С14
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Источник: korrespondent.net

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