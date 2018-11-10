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В транспорте Киева актеры покажут образы людей времен Голодомора

Комментариев: 1
Актеры будут заниматься просветительской деятельностью в общественном транспорте Киева до 23 ноября.
Актеры расскажут истории людей, переживших Голодомор
Актеры расскажут истории людей, переживших Голодомор
kyivcity.gov.ua

В Киеве к 85-й годовщине Голодомора - геноцида украинского народа, актеры театра-студии Миф будут заходить в автобусный маршрут №24 и 38-й троллейбус и представить серию драматических миниатюр - “Ті, що блукають“.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

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Актеры театра-студии Миф воссоздали образы рядовых украинсцев из 1932-1933 годов и будут рассказывать их истории, истории реальных людей, переживших Голодомор и оставивших свои свидетельства для истории страны.

Как сообщалось, согласно постановлению Верховной Рады Памятные даты и юбилеи 2018 по инициативе Украинского института национальной памяти в перечень Дней памяти, которые отмечаются на государственном уровне, внесена Батуринская трагедия. 2 ноября 2018 года сполнилось 310 лет со дня того ужасного события. 

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Теги: Голодомор, Киев
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Комментариев (1)
aparaima    10.11.2018, 18:46
Оценка:  0
aparaima
Тем кто это знает и помнит напоминать не нужно. Но к великому сожалению рядом с нами живет не мало тварей, которые с улыбкой на устах с удовольствием повторили бы попытку уничтожить всех украинцев. Не однократно сталкивался и ужасался что эти твари ходят по Киеву рядом со мной!
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