В транспорте Киева актеры покажут образы людей времен Голодомора

Актеры будут заниматься просветительской деятельностью в общественном транспорте Киева до 23 ноября.

В Киеве к 85-й годовщине Голодомора - геноцида украинского народа, актеры театра-студии Миф будут заходить в автобусный маршрут №24 и 38-й троллейбус и представить серию драматических миниатюр - “Ті, що блукають“.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

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Актеры театра-студии Миф воссоздали образы рядовых украинсцев из 1932-1933 годов и будут рассказывать их истории, истории реальных людей, переживших Голодомор и оставивших свои свидетельства для истории страны.

Как сообщалось, согласно постановлению Верховной Рады Памятные даты и юбилеи 2018 по инициативе Украинского института национальной памяти в перечень Дней памяти, которые отмечаются на государственном уровне, внесена Батуринская трагедия. 2 ноября 2018 года сполнилось 310 лет со дня того ужасного события.