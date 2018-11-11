В результате аварии у Mazda оказался пробит бензобак и топливо разлилось по всему подземному переходу.

Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем

В Киеве автомобиль влетел в подземный переход

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В Киеве автомобиль влетел в подземный переход

В Соломенском районе города Киева автомобиль Mazda CX-7въехал в подземный пешеходный переход. Инцидент произошел на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко, сообщает Информатор.

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“По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход“, - говорится в сообщении.

Место аварии сразу же оцепили полицейские, поскольку в результате аварии у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему подземному переходу. Спасатели ГСЧС занимались ликвидацией разлития.

По словам полиции, водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем. В ДТП никто не пострадал.

Накануне в Днепровском районе Киева автомобиль Renault Megane насквозь протаранил крытый подземный переход и врезался в столб. Водитель был госпитализирован с переломом ребер.

Как сообщалось, ранее в Киеве произошло ДТП с автомобилем нардепа Сергея Лещенко.