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В Киеве автомобиль влетел в подземный переход

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В результате аварии у Mazda оказался пробит бензобак и топливо разлилось по всему подземному переходу.
В Киеве автомобиль влетел в подземный переход
© kiev.informator.ua
Фото 1/8
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
  • Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
В Киеве автомобиль влетел в подземный переход
Водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем
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В Соломенском районе города Киева автомобиль Mazda CX-7въехал в подземный пешеходный переход. Инцидент произошел на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Огиенко, сообщает Информатор.

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“По предварительным данным, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход“, - говорится в сообщении.

Место аварии сразу же оцепили полицейские, поскольку в результате аварии у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему подземному переходу. Спасатели ГСЧС занимались ликвидацией разлития.

По словам полиции, водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем. В ДТП никто не пострадал.

Накануне в Днепровском районе Киева автомобиль Renault Megane насквозь протаранил крытый подземный переход и врезался в столб. Водитель был госпитализирован с переломом ребер.

Как сообщалось, ранее в Киеве произошло ДТП с автомобилем нардепа Сергея Лещенко.

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, авария, полиция, переход, подземный переход, ГСЧС
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