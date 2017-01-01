Власти Киева вновь перенесли сроки сноса Шулявского моста

Чиновники ожидают, что работы по реконструкции Шулявского путепровода будут завершены в 2019 году.

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Работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода в Киеве между улицами Довженко и Вадима Гетьмана в месте их пересечении с проспектом Победы планируется начать в январе 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в воскресенье, 11 ноября.

"Планируем начать работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода с января 2019 года", – отметил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов и добавил, что работы по реконструкции путепровода планируют завершить в том же 2019 году.

При этом отмечается, что реконструкция транспортной развязки на Шулявке уже началась.

"Уже уложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с улицы Гетмана на проспект Победы, ведется перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на улицу Александра Довженко", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября. Об этом заявлял главный инженер КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева Александр Здольник. Работы по строительству новой развязки продлятся около полутора лет.

Позже появилась информация, что демонтаж Шулявского путепровода начнется ориентировочно 15 декабря.

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