Киевский фуникулер закрыли для пассажиров
В столице 11 ноября фуникулер закрыли из-за технических причин, сообщили в КП Киевский метрополитен.
В Киеве в воскресенье, 11 ноября, фуникулер закрыли для пассажиров. Об этом сообщили в КП Киевский метрополитен со ссылкой на Киевпасстранс.
Отмечается, что фуникулер закрыт из-за технических причин.
"Друзья! Фуникулер закрыт для пассажиров с техпричин, сообщают в Киевпасстранс. Пожалуйста, спланируйте маршруты", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, фуникулер с 17 июля был закрыт для проведения технического осмотра.
Уже 20 августа он возобновил работу.
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