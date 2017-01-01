Киевский фуникулер закрыли для пассажиров

В столице 11 ноября фуникулер закрыли из-за технических причин, сообщили в КП Киевский метрополитен.

В Киеве в воскресенье, 11 ноября, фуникулер закрыли для пассажиров. Об этом сообщили в КП Киевский метрополитен со ссылкой на Киевпасстранс.

Отмечается, что фуникулер закрыт из-за технических причин.

"Друзья! Фуникулер закрыт для пассажиров с техпричин, сообщают в Киевпасстранс. Пожалуйста, спланируйте маршруты", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, фуникулер с 17 июля был закрыт для проведения технического осмотра.

Уже 20 августа он возобновил работу.

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