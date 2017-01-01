Работа киевского фуникулера восстановлена

Киевский фуникулер возобновил работу. Из-за технических причин он не работал днем 11 ноября.

Киевский фуникулер возобновил работу. Об этом сообщается на странице Киевпасстранса в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, работа фуникулера была восстановлена в 15:50.

"UPD. Движение восстановлено в 15:50. Пользуйтесь, пожалуйста", - пишут на странице Киевпасстранса.

Напомним, 11 ноября фуникулер временно закрыли из-за технических причин.

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