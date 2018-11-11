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В Киеве ВСУ и представители Содружества наций почтили память погибших воинов

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Совместная церемония почтения прошла в Парке Славы.
В Киеве ВСУ и представители Содружества наций почтили память погибших воинов
© mil.gov.ua
Фото 1/13
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
  • В церемонии принимали участие военные стран НАТО
В Киеве ВСУ и представители Содружества наций почтили память погибших воинов
В церемонии принимали участие военные стран НАТО
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В Киеве в Парке Славы военнослужащие Вооруженных сил Украины, послы иностранных государств в Украине, военные атташе и представители общественности почтили погибших воинов в военных конфликтах возложением венков и цветов к Вечному огню монумента Неизвестному солдату, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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По данным ведомства, мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций и организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Напомним, сегодня, 11 ноября, в мире чтят День памяти и примирения в связи с 100-летием окончания Первой мировой войны.

Президент Петр Порошенко с женой принял участие в памятной церемонии вместе с лидерами стран мира в Париже, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

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Теги: война, Киев, Минобороны, Канада, военные, посол, церемония, Великобритания, Первая мировая война, ВСУ, Парк Слави, вечный огонь
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