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В Киеве под Шулявским мостом умер мужчина

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Скорую помощь вызвали прохожие. Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружили.
Под Шулявским мостом внезапно умер мужчина
Под Шулявским мостом внезапно умер мужчина
kiev.informator.ua

В Киеве под Шулявским мостом в воскресенье, 11 ноября, мужчина резко упал на землю и в скором времени умер. Об этом сообщает Информатор.

Скорую помощь вызвали оперативно, она приехала, когда мужчина был еще жив. Но спасти его не удалось.

Согласно предварительной информации, погибший 1958 года рождения, не киевлянин.

 

 

Ранее в столице на остановке мужчина внезапно упал и умер.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метро Площадь Льва Толстого умер пожилой мужчина.

 

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, мужчина, умер
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Источник: korrespondent.net

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