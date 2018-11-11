Скорую помощь вызвали прохожие. Мужчина умер естественной смертью, признаков насилия на теле не обнаружили.

В Киеве под Шулявским мостом в воскресенье, 11 ноября, мужчина резко упал на землю и в скором времени умер. Об этом сообщает Информатор.

Скорую помощь вызвали оперативно, она приехала, когда мужчина был еще жив. Но спасти его не удалось.

Согласно предварительной информации, погибший 1958 года рождения, не киевлянин.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве под Шулявским мостом умер мужчина

Ранее в столице на остановке мужчина внезапно упал и умер.

Также сообщалось, что в Киеве на станции метро Площадь Льва Толстого умер пожилой мужчина.

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