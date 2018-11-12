Кличко призвал президента и правительство урегулировать ситуацию с отсутствием отопления в городах Украины

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и Кабинету министров безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах.

Об этом сообщает пресс-служба.

Кличко отметил, что сегодня полностью или преимущественно без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие.

“Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК “Нафтогаз”. Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, - отметил мэр Киева. - Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники - руководство “Нафтогаза” - занимают негосударственная позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, в правительство безотлагательно вмешаться в эту ситуацию”, - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам на Совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины, что происходит сегодня в Киеве.

В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячных города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Местный голова призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК “Нафтогаз”. Остается без тепла и часть Кривого Рога.