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Вечерний Киев остановился в пробках

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Движение осложнено на Большой Окружной дороге, в районе Шулявского путепровода, на бульваре Тараса Шевченко.
В столице пробки на дорогах
В столице пробки на дорогах
Наталья Вагнер, Vgorode.ua

В Киеве вечером в понедельник, 12 ноября, образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Пробки наблюдаются в районе станции метро Житомирская, Нивки, Шулявская, Дарница, Черниговская.

Непростая ситуация на Большой Окружной дороге, в районе Шулявского путепровода, на бульваре Тараса Шевченко, ул. Сечевых Стрельцов, ул. Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, на Подоле, Набережном шоссе, на Днепровской набережной, на Русановке.

Также пробки образовались на центральных улицах столицы, на Гаванском мосту, мосту Метро, мосту Патона, Южном мосту.

 

 

Напомним, в центре столицы с 24 ноября ограничат движение на ряде улиц из-за подготовки к празднованию Нового года.

В Киеве возобновилось ограничение скорости в 50 км/ч

 

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Теги: Киев, пробки, пробка, пробки на дорогах, пробки в Киеве, дорожные пробки, пробки Киев, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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