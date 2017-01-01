Изъятые у мужчины вещества направлены на химическую экспертизу, сотрудник режимного учреждения задержан.

В киевском СИЗО с наркотиками поймали инспектора Пресс-служба прокуратуры Киева

Младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" был задержан при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 12 ноября

Сообщается, что сотрудниками администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины был проведен осмотр личных вещей младшего сержанта внутренней службы. В боковом кармане его барсетки правоохранители изъяли 99 полиэтиленовых свертков черного цвета с кристаллическим веществом белого цвета в середине (согласно заключению экспертного исследования - метадон), 5 таблеток желтого цвета неизвестного происхождения, а также 10 таблеток белого цвета неизвестного происхождения.

Cмотрите фотогалерею: Инспектор киевского СИЗО проносил в учреждение наркотики

Изъятые вещества направлены на химическую экспертизу, сотрудник режимного учреждения задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее суд арестовал инспектора Киевского СИЗО, который пытался пронести в тюрьму наркотики. А до этого в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.

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