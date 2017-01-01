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Инспектор киевского СИЗО проносил в учреждение наркотики

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Изъятые у мужчины вещества направлены на химическую экспертизу, сотрудник режимного учреждения задержан.
В киевском СИЗО с наркотиками поймали инспектора
В киевском СИЗО с наркотиками поймали инспектора
Пресс-служба прокуратуры Киева

Младший инспектор второй категории отдела режима и охраны ГУ "Киевский следственный изолятор" был задержан при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в понедельник, 12 ноября

Сообщается, что сотрудниками администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины был проведен осмотр личных вещей младшего сержанта внутренней службы. В боковом кармане его барсетки правоохранители изъяли 99 полиэтиленовых свертков черного цвета с кристаллическим веществом белого цвета в середине (согласно заключению экспертного исследования - метадон), 5 таблеток желтого цвета неизвестного происхождения, а также 10 таблеток белого цвета неизвестного происхождения.

Изъятые вещества направлены на химическую экспертизу, сотрудник режимного учреждения задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее суд арестовал инспектора Киевского СИЗО, который пытался пронести в тюрьму наркотики. А до этого в Киеве задержали инспектора СИЗО, который сбывал наркотики заключенным.

 

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Теги: наркотики, Наркотик, СИЗО, наркоторговля, задержание, Лукьяновский СИЗО
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Источник: korrespondent.net

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