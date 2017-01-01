В аэропорту Борисполь сотрудники ГФС конфисковали 12 тысяч мобильных телефонов, которые планировали незаконно ввезти в Украину.



В пункте пропуска Борисполь изъята рекордная партия мобильных телефонов различных моделей – 12 тысяч единиц. Также иъяты аксессуары к ним и к компьютерам, которые пытались ввезти с сокрытием от таможенного контроля, сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Киевской области.

Отмечается, что в конце лета на киевской таможне на авиатранспорте несколькими партиями в адрес одного из отечественных предприятий поступил груз из Гонконга, который был размещен на складе временного хранения аэропорта Борисполь. Согласно сопроводительным документам, в грузе перемещались личные вещи.





Cмотрите фотогалерею: В Борисполе конфисковали рекордную партию мобилок Впоследствии к таможенникам обратился представитель брокерского агентства с просьбой об оформлении данного груза в таможенный режим транзит, как таковой, что поступил на адрес предприятия-получателя ошибочно (при транзитном перемещении груза предприятием не уплачиваются предусмотренные отечественным законодательством налоги на импорт – ред.).

После проверки документов и сведений, представленных для таможенного контроля, таможенниками было решено провести комплекс контрольно-проверочных мероприятий, по результатам которых возникли подозрения, что в данном грузе вместо заявленных личных вещей перемещаются товары, данные о которых отсутствуют в сопроводительных документах.