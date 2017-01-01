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В Борисполе конфисковали рекордную партию мобилок

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В аэропорту Борисполь сотрудники ГФС конфисковали 12 тысяч мобильных телефонов, которые планировали незаконно ввезти в Украину.
Рекордная партия мобильных телефонов изъята в Борисполе
Рекордная партия мобильных телефонов изъята в Борисполе
ДФС у Київській області

В пункте пропуска Борисполь изъята рекордная партия мобильных телефонов различных моделей – 12 тысяч единиц. Также иъяты аксессуары к ним и к компьютерам, которые пытались ввезти с сокрытием от таможенного контроля, сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в Киевской области.
 
Отмечается, что в конце лета на киевской таможне на авиатранспорте несколькими партиями в адрес одного из отечественных предприятий поступил груз из Гонконга, который был размещен на складе временного хранения аэропорта Борисполь. Согласно сопроводительным документам, в грузе перемещались личные вещи.
 
Впоследствии к таможенникам обратился представитель брокерского агентства с просьбой об оформлении данного груза в таможенный режим транзит, как таковой, что поступил на адрес предприятия-получателя ошибочно (при транзитном перемещении груза предприятием не уплачиваются предусмотренные отечественным законодательством налоги на импорт – ред.).

 
После проверки документов и сведений, представленных для таможенного контроля, таможенниками было решено провести комплекс контрольно-проверочных мероприятий, по результатам которых возникли подозрения, что в данном грузе вместо заявленных личных вещей перемещаются товары, данные о которых отсутствуют в сопроводительных документах.
 
В ответ на это таможенники вызвали для объяснений представителей фирмы-получателя данного груза, однако на приглашение никто не явился. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Груз изъят до вынесения судом решения по делам. Уточняется стоимость изъятого товара.

Напомним, ранее в Харьковской области под юбкой у контрабандистки нашли 49 смартфонов iPhone, которые она пыталась тайком пронести с территории России. Кроме того, пограничники не пропустили в "ЛДНР" крупную партию смартфонов
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Теги: Киев, контрабанда, Таможня, фото, мобильный телефон, телефоны
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Источник: korrespondent.net

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