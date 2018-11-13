Пожарные прибыли спустя 10 минут после вызова, однако автомобиль к тому времени полностью выгорел.

В Киеве на Подольском спуске возле улицы Кирилловской сгорел автомобиль. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, около 21:30. Предварительно, обошлось без пострадавших.

По неподтвержденной пока информации, Mitsubishi Colt была припаркована у обочины. В момент возгорания в автомобиле никого не было. До приезда спасателей на месте работал экипаж патрульной полиции, который обеспечивал безопасность на данном участке.

Пожарные прибыли спустя 10 минут. Однако, к этому моменту автомобиль успел сгореть дотла. Причины инцидента выясняются.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве дотла сгорело авто

Напомним, в начале октября в Запорожье на стоянке сгорели четыре автомобиля. Ранее на СТО в Киеве сгорели семь автомобилей.

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