Кличко: Известные европейские и американские продюсеры будут снимать в Киеве первый международный сериал

“Друзья! Киев становится европейской съемочной площадкой для кинопроизводства. Известные европейские и американские продюсеры и авторы вместе с группой “1 + 1 медиа“ будут снимать в нашем городе первый международный сериал“, - написал В.Кличко на своей странице в Фейсбук в понедельник, пишет пресс-служба.

По его словам дистрибуцию проекта планируют для одной из мировых платформ.

“13 ноября уже стартуют съемки пилота в Киеве. Сегодня в посольстве Норвегии в Украине состоялось подписание меморандума о таком сотрудничестве. Я благодарю Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегии в Украине Уле Терье за поддержку этого проекта. Город со своей стороны тоже окажет необходимое содействие и помощь “, - отметил мэр Киева.

Отмечается, что над проектом международного сериала будет работать команда американских и норвежских сценаристов и продюсеров. Снимать будет норвежская компания Evil Doghouse Production вместе с украинским “1 + 1 Продакшн“. Сериал “Jonathan Fort“ расскажет о жизни бывшего боксера, который получает новую и опасную работу в посольстве Норвегии в Украине. По сюжету 80% проекта будут снимать в Киеве и Одессе.

Участниками встречи в посольстве и подписания меморандума о сотрудничестве стали, в частности, претендент на одну из номинаций “Оскар“, норвежский продюсер Эгиль Одегард, автор идеи и режиссер Варон Боникос, номинант кинопремии Эмми - американский писатель и продюсер Джереми Чилник, генеральный директор “1 + 1 медиа“ Александр Ткаченко и популярный норвежский актер, в прошлом известный футболист, Карью. Также съемочная группа ведет переговоры о привлечении в проект нескольких голливудских звезд.

“Сегодня мировые звезды снимают в украинской столице клипы, крупные международные компании - рекламу, мир узнает о Киеве, к нам едет все больше туристов. И мы продолжаем развивать туристическую инфраструктуру столицы, создаем новые красивые локации. Ведь все это - ради развития нашего города“, - подытожил В.Кличко.