Киевтеплоэнерго не повысит тарифы на отопление до января

С начала 2019 года тарифы будут пересмотрены.

В Киевтеплоэнерго сообщили, что не будут до конца этого года повышать тарифы на отопление для киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“В связи с повышением цены на природный газ Киевтеплоэнерго инициировало общественное обсуждение по корректировке действующих тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ на декабрь 2018 года. Проект касался тарифов на производство тепловой энергии для категории население и религиозные организации. Однако, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, Киевтеплоэнерго приняло решение, что до конца 2018 года тарифы меняться не будут“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что после повышения цены на газ, 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому, когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.

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Ранее, Киевтеплоэнерго обнародовало тарифы за отопление. Так, централизованное отопление для жильцов домов со счетчиками будет стоить 1354,78 гривен за 1 Гкал с ПДВ.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения выросли на 23,5%. По предварительным расчетам, в результате подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.