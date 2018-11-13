Тело мужчины обнаружили на второй платформе.

В Киеве на Дарницком вокзале обнаружили труп мужчины

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В Киеве на Дарницком вокзале обнаружили труп мужчины

В Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале на второй платформе обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, умершему было около 70 лет. Полиция обнаружила документы и установила личность.

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Тело забрали медики. Правоохранителям предстоит выяснить причину смерти и куда направлялся мужчина.

На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.

Ранее, в Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая скоростной поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину. Погибший в компании супруги и друзей выпивал на колиях.