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В Киеве на Дарницком вокзале обнаружили труп мужчины

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Тело мужчины обнаружили на второй платформе.
В Киеве на Дарницком вокзале обнаружили труп мужчины
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • Причины смерти мужчины предстоит выяснить
  • Причины смерти мужчины предстоит выяснить
  • Причины смерти мужчины предстоит выяснить
  • Причины смерти мужчины предстоит выяснить
  • Причины смерти мужчины предстоит выяснить
В Киеве на Дарницком вокзале обнаружили труп мужчины
Причины смерти мужчины предстоит выяснить
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В Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале на второй платформе обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно, умершему было около 70 лет. Полиция обнаружила документы и установила личность. 

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Тело забрали медики. Правоохранителям предстоит выяснить причину смерти и куда направлялся мужчина. 

На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.

Ранее, в Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая скоростной поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину. Погибший в компании супруги и друзей выпивал на колиях.

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Теги: Киев, Дарницкий вокзал, железнодорожный вокзал, труп
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