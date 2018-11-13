В Киеве прорвало трубу с кипятком
В центре Киева, на улице Шота Руставели, во вторник, 13 ноября, прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщают Українські Новини.
Как пишет УНН, произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров.
"Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран", - подчеркнули в КГГА.
Движение транспорта полностью остановлено, автомобили стоят в пробке до ТЦ Гулливер.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве прорвало трубу с кипятком
Ранее в Киеве дорогу залило горячей водой.
Также сообщалось, что в столице возле станции метро Дружбы народов прорвало трубу с горячей водой.
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