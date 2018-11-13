На улице Шота Руставели вечером 13 ноября прорвало трубу с кипятком. Движение транспорта перекрыто.

В центре столицы автомобиль провалился под асфальт

В центре Киева, на улице Шота Руставели, во вторник, 13 ноября, прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщают Українські Новини.

Как пишет УНН, произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров.

"Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран", - подчеркнули в КГГА.

Движение транспорта полностью остановлено, автомобили стоят в пробке до ТЦ Гулливер.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прорвало трубу с кипятком

Ранее в Киеве дорогу залило горячей водой.

Также сообщалось, что в столице возле станции метро Дружбы народов прорвало трубу с горячей водой.

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