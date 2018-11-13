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В Киеве прорвало трубу с кипятком

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На улице Шота Руставели вечером 13 ноября прорвало трубу с кипятком. Движение транспорта перекрыто.
В центре столицы автомобиль провалился под асфальт
В центре столицы автомобиль провалился под асфальт

В центре Киева, на улице Шота Руставели, во вторник, 13 ноября, прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщают Українські Новини

Как пишет УНН, произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров.

"Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран", - подчеркнули в КГГА.

Движение транспорта полностью остановлено, автомобили стоят в пробке до ТЦ Гулливер. 

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прорвало трубу с кипятком

 

Ранее в Киеве дорогу залило горячей водой.

Также сообщалось, что в столице возле станции метро Дружбы народов прорвало трубу с горячей водой.

 

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Теги: Киев, видео, фото, прорыв трубы, пробки, труба, горячая вода, пробка, теплосеть, пробки на дорогах, пробки в Киеве, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    13.11.2018, 18:28
Оценка:  +1
flacon9havi
В цивілізованих країнах у надзвичайних пподіях такого масштабу причетні подають у відставку. Усі: від і до.
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