Пожар в киевской высотке ликвидировали

Спасатели сообщили, что загорелись кабели с 5 по 23 этажи здания, огонь распространился на коридор на 20 этаже.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник, 13 ноября, ликвидировала пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Героев Сталинграда в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, информация о пожаре в 25-этажном доме на проспекте Г. Сталинграда, 2-Д поступила в 15:23. Загорелись кабели с 5 по 23 этажи здания, огонь распространился в коридор на 20 этаже.

Из помещения эвакуированы 60 человек, спасены 10 человек (из них 5 детей).

В ГСЧС отметили, что в 16:55 пожар локализован. В 17:19 пожар был ликвидирован. Общая площадь пожара составляет 80 кв. м.

Причины возгорания установит следствие.

Ранее в Киеве на ул. Академика Филатова вспыхнул пожар в здании общежития.

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