Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве в результате взрыва погиб мужчина

Комментариев: 0
Полицейские обнаружили на теле мертвого мужчины травмы, характерные от взрыва. В салоне авто также находился рычаг от гранаты.
Тело мужчины обнаружили в салоне авто
Тело мужчины обнаружили в салоне авто
kyiv.npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева во вторник, 13 ноября, прохожий обнаружил тело мужчины в салоне автомобиля. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщили в столичной полиции.

По данным ведомства, автомобиль был припаркован у залива по улице Богатырской.

"Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Личность погибшего пока не установлена. Решается вопрос о правовой квалификации события.

 

 

Ранее в Житомирской области мужчина бросил во двор свого знакомого гранату. Злоумышленника задержали.

Также сообщалось, что в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, смерть, фото, полиция, мужчина, взрыв, взрывчатка, граната, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь