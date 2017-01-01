Полицейские обнаружили на теле мертвого мужчины травмы, характерные от взрыва. В салоне авто также находился рычаг от гранаты.

В Оболонском районе Киева во вторник, 13 ноября, прохожий обнаружил тело мужчины в салоне автомобиля. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщили в столичной полиции.

По данным ведомства, автомобиль был припаркован у залива по улице Богатырской.

"Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Личность погибшего пока не установлена. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве в результате взрыва погиб мужчина

Ранее в Житомирской области мужчина бросил во двор свого знакомого гранату. Злоумышленника задержали.

Также сообщалось, что в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet