К ликвидации повреждений теплотрассы в центре города оперативно приступили коммунальщики - КГГА

На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло масштабное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть.

Об этом пишет пресс-служба.

На месте уже работают представители коммунального предприятия Киевтеплоэнерго и столичной полиции.

Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.