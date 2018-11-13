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К ликвидации повреждений теплотрассы в центре города оперативно приступили коммунальщики - КГГА

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К ликвидации повреждений теплотрассы в центре города оперативно приступили коммунальщики - КГГА

На пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошло масштабное повреждение тепловой сети диаметром 400 мм, в результате чего произошла утечка горячей воды на проезжую часть.

Об этом пишет пресс-служба.

На месте уже работают представители коммунального предприятия Киевтеплоэнерго и столичной полиции.

Сейчас на место прибывает два аварийных авто и машина для эвакуации автомобилей, попавших в зону подтопления. Людей, пострадавших вследствие повреждения теплосети, нет.

Движение на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского перекрыто. Обращаемся к водителям с просьбой учесть эту информацию при планировании маршрутов поездок.

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Комментариев (1)
темп    13.11.2018, 19:53
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Бедный Киев... Всё в плачевном состоянии...
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