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Прорыв трубы в Киеве: транспорт изменил маршруты

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Центр столицы остановился в масштабных пробках во вторник вечером из-за чрезвычайной ситуации на ул. Шота Руставели.
Прорыв трубы в Киеве: транспорт изменил маршруты
Информатор

В Киеве в результате прорыва трубы на улице Шота Руставели заблокировано движение троллейбусов и автобусов. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА вечером во вторник, 13 ноября.

Отмечается, что с 16.47 временно прекращено движение троллейбусов маршрутов №№3, 12, 14, 40, 40к и автобусов 69 на ул. Жилянской - ул. Шота Руставели. Также перекрыто движение частного транспорта.

"Движение троллейбусов маршрута №3 организовано к Южному вокзалу маршрута №12 - к ст.м. Лыбедская, маршрута №14 - к Дворцу спорта, маршрутов №40,40 к - к Железнодорожному массиву, автобусов маршрута №69 - к ул. Тарасовская", - отметили в департаменте.

Напомним, на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды было настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю.

Ранее в Киеве дорогу залило горячей водой.

 

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Теги: Киев, прорыв трубы
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Источник: korrespondent.net

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