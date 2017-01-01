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Снегоуборочная техника уже работает на дорогах столицы - КГГА

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Снегоуборочная техника уже работает на дорогах столицы - КГГА

С началом снегопада снегоуборочная техника дорожно-эксплуатационных предприятий КК Киевавтодор оперативно начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами с целью недопущения образования скользкости, информируют в коммунальной корпорации.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Учитывая ухудшение погодных условий, коммунальная корпорация Киевавтодор просит всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными при движении по городу в условиях снегопада.

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