В Киеве прорвало водопровод, затоплены дворы

Авария случилась на улице Регенераторной в Днепровском районе столицы. Вода поднялась выше бордюров.

В ЖК Комфорт Таун произошла авария на трубопроводе facebook.com/KyivOperativ

В Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной залило водой.



Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Судя по фото, вода поднялась выше бордюров.

В обслуживающей компании ЖК сообщили, что произошел прорыв холодного водопровода.

“Это не наши сети, мы их не обслуживаем“, - отметили в компании.

По их информации, была вызвана аварийная служба, прорыв ликвидируют.

Напомним, вечером 13 ноября в столице на улице Шота Руставели прорвало трубу с кипятком, автомобиль провалился под асфальт.