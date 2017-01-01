В Киеве валютные мошенники обманули клиентку на $45 тыс.

Подозреваемых задержали с деньгами.

В Киеве задержаны валютные мошенники, которые открыли фиктивный пункт обмена валют и обманули клиентку на $45 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленники взяли в аренду квартиру на первом этаже, которая была переоборудована под офис с двумя входами: с улицы и с подъезда. В помещении сделали косметический ремонт, чтобы замаскировать его под обменник: установили кассу с окном, стенды с документами, офисную технику, баннер с курсом обмена валют, бутафорские гривны в банковских упаковках.

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Клиента с большой суммой для обмена они нашли по объявлению в сети интернет. Женщина принесла $45 тысяч, передала их кассиру в очках, он пересчитал деньги и пошел в соседнее помещение проверять их подлинность. Не дождавшись его возвращения, потерпевшая вызвала полицию.

Сотрудник "обменника" к этому времени успел покинуть помещение и встретился с сообщником, который во время совершения преступления дежурил на улице. Кассир успел изменить внешность и снял очки. Мужчины разошлись в разные стороны, но их задержали сотрудники уголовного розыска. Ими оказались 32-летний россиянин и 36-летний уроженец города Сумы.

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Потерпевшей оказалась 34-летняя киевлянка, которая принесла деньги на обмен вместе с частью заемных средств. Семья собиралась купить квартиру. После проведения необходимых следственных действий правоохранители вернут киевлянке изъятые у злоумышленников доллары.

Ранее сообщалось, что 23-летний житель Киева установил ненастоящий обменник в Дарницком районе Киева. С виду обменник был похож на настоящий: имел даже сейфы, камеры видеонаблюдения и оргтехнику.

Также, в Дарницком районе Киева правоохранители задержали 23-летнего афериста, который в фиктивном обменнике обманул клиента на 50 тысяч евро