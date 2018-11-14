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В Киеве снегоуборочный грузовик протаранил припаркованное авто

Комментариев: 1
Снегоуборочный ЗИЛ не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль Peugeot.
Авария в Киеве
Авария в Киеве
dtp.kiev.ua

В Киеве на проулке Кудряшова снегоуборочный грузовик врезался в припаркованный автомобиль Peugeot. Соответствующее фото в среду, 14 ноября, опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Отмечается, что снегоуборочный ЗИЛ чистил снег, ехал по спуску вниз, не справился с управлением и протаранил Peugeot.

Судя по снимкам, припаркованный автомобиль в результате столкновения получил значительное повреждение.

 

 

Напомним, на улицы столицы вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники.

В столице 14 ноября из-за снегопада случилось более 300 аварий.

 

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Теги: ДТП, снегопады, снег, авария, грузовик, снегопад, Peugeot, автомобиль, снегопад в Киеве, уборка снега
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Юрий1    14.11.2018, 19:04
Оценка:  0
Юрий1
И как после этого говорить, что коммунальные службы не работали? О том, как они работали и почему на пути снегоуборочной техники оказался Пежо,- это другой вопрос. Но то что техника была и не просто стояла, а работала,- это отрицать, уже невозможно.
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