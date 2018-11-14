В Киеве снегоуборочный грузовик протаранил припаркованное авто
В Киеве на проулке Кудряшова снегоуборочный грузовик врезался в припаркованный автомобиль Peugeot. Соответствующее фото в среду, 14 ноября, опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.
Отмечается, что снегоуборочный ЗИЛ чистил снег, ехал по спуску вниз, не справился с управлением и протаранил Peugeot.
Судя по снимкам, припаркованный автомобиль в результате столкновения получил значительное повреждение.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве снегоуборочный грузовик протаранил припаркованное авто
Напомним, на улицы столицы вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники.
В столице 14 ноября из-за снегопада случилось более 300 аварий.
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