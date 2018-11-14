Снегоуборочный ЗИЛ не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль Peugeot.

В Киеве на проулке Кудряшова снегоуборочный грузовик врезался в припаркованный автомобиль Peugeot. Соответствующее фото в среду, 14 ноября, опубликовали в сообществе dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Отмечается, что снегоуборочный ЗИЛ чистил снег, ехал по спуску вниз, не справился с управлением и протаранил Peugeot.

Судя по снимкам, припаркованный автомобиль в результате столкновения получил значительное повреждение.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве снегоуборочный грузовик протаранил припаркованное авто

Напомним, на улицы столицы вывели почти 300 единиц снегоуборочной техники.

В столице 14 ноября из-за снегопада случилось более 300 аварий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet