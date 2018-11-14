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В Киеве наступила метеорологическая зима

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В этом году зима пришла в столицу более чем на месяц раньше прошлогодней - в 2017 году она началась 18 декабря.
Снегопад в Киеве
Снегопад в Киеве

В Киеве во вторник, 13 ноября, на две недели раньше нормы пришла метеорологическая зима. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным климатологов, 13 ноября среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -3 градуса. А по прогнозам Украинского гидрометцентра минусовая температура воздуха в столице будет держаться и дальше.

Такое устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже нуля градусов свидетельствует о начале метеорологической зимы. В этом году она наступила на целый месяц раньше, чем в прошлом - тогда зима в столице началась 18 декабря.

Самый ранний приход метеорологической зимы в Киеве был зарегистрирован 20 октября в 1920 году, а самый поздний - 29 января в 2015 году.

Напомним, в столице 14 ноября выпал первый снег.

Репетиция зимы. Киев встретил снег коллапсом

 

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Теги: Киев, зима, метеорологи, синоптики
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Источник: korrespondent.net

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