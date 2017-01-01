В Киеве мошенники, чтобы ограбить женщину, открыли обмен валют

Правоохранители задержали подозреваемого и его сообщника в одном из дворов, они уже успели поделить между собой украденные деньги.

В Киеве в "обменнике" у женщины украли $45 тысяч Нацполиция

В Киеве мошенники открыли фиктивный пункт обмена валют и украли у женщины 45 тысяч долларов. Злоумышленники задержаны, сообщает пресс-служба столичной полиции в среду, 14 ноября.

Как рассказали в полиции, злоумышленники арендовали квартиру на первом этаже, которая уже была переоборудована под офис и имела два входа: с улицы и из подъезда. Они обставили помещение так, чтобы оно выглядело как обменник.

Клиента с большой суммой злоумышленники нашли по объявлению в интернете. Женщина принесла 45 тысяч, передала их кассиру, он пересчитал деньги и пошел в соседнее помещение якобы проверять их подлинность. Не дождавшись его возвращения, киевлянка вызвала полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого и его сообщника в одном из дворов, они уже успели поделить между собой украденные деньги.

Злоумышленниками оказались 32-летний россиянин и 36-летний уроженец Сум, "которые неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей за мошенничество".

Открыто производство за мошенничество, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве правоохранители задержали двух иностранцев по подозрению в краже более 100 тысяч гривен у посетителя ресторана на улице Большая Васильковская.

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