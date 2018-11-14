Снегопады в Киеве: число ДТП возросло до 500

С начала снегопадов в Киеве по состоянию на 18:00 среды, 14 ноября, в полицию поступило 498 обращений об авариях на дорогах.

В Киеве с начала снегопадов по состоянию на 18:00 среды, 14 ноября, в полицию поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

При этом в ведомстве напомнили, что ДТП можно оформить без вызова полиции, заполнив так называемый европротокол.

"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы Электронный европротокол", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве после начала снегопада в среду, 14 ноября, случилось более 300 дорожно-транспортных происшествий.

Также сообщалось, что в Киевской области 14 ноября в связи с ухудшением погодных условий за пять часов произошло до сотни ДТП.

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