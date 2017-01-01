В Киеве задержали "минера" банков

Мужчина, уроженец Черниговской области, сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской. Об этом сообщили в столичной полиции в среду, 14 ноября.

Правоохранители установили личность, которая сообщила о псевдозаминировании банков в Киеве - злоумышленником оказался 39-летний уроженец Черниговской области.

В настоящее время по указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в столице "минировали" два торговых центра, а также станцию метро Дарница.

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