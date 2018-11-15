На входе Киевского зоопарка появится 15-метровый жираф

Разноцветного жирафа, по высоте с пятиэтажным домом, поставят на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

Монтаж скульптуры начнется в ноябре этого года kievcity.gov.ua

На входе Киевского зоопарка установят разноцветную скульптуру жирафа высотой 15 метров. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КГГА.

Монумент начнут монтировать уже в ноябре этого года на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

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Отмечается, что расцветка жирафа будет выполнена по мотивам французской художницы украинского происхождения Сони Делоне, которая объясняет это тем, что цветовая гамма ей напоминает “краски детства, краски Украины“.

В КГГА добавили, что уроженка Полтавской области стала первой женщиной, чья персональная выставка была представлена в Лувре.

Напомним, 30 октября в Одесском биопарке у пары жирафов родился детеныш. Специалисты отмечают, что это очень редкое явление для юга Украины.