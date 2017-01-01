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В Киеве из-за аварий на сетях нет воды на 14 улицах

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Подачу воды пообещали восстановить в течении суток.
Аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений
Аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений
УНИАН

В Киеве отключили холодную воду жителям 14 улиц столицы в связи с авариями на сетях в червер, 15 ноября. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевводоканала.

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Отмечается, что по состоянию на 16:00 аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения. За это водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

  • ул. Юрия Ильенко, 5;
  • ул. Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
  • ул. Добролюбова, 3/8, 5, 7/1, 12, 14;
  • ул. Регенераторна, 4;
  • ул. Тростянецкая, 6;
  • ул. Новопироговская, 25/2;
  • ул. Щусева, 44;
  • ул. Петра Панча, 5;
  • ул. Пироговский шлях, 46, 48;
  • ул. Чернобыльская, 18;
  • ул. Оноре де Бальзака 78/18;
  • ул. Кольцова, 14Д;
  • ул. Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
  • бул. Вацлава Гавела, 36В.

В Киевводоканале отметили, что срок ликвидации повреждений - одни сутки.

Напомним, в Днепровском районе Киева дворы жилого комплекса по улице Регенераторной залило водой. В обслуживающей компании ЖК сообщили, что произошел прорыв холодного водопровода.

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Теги: Вода, отключение, бригада, авария, Киевводоканал
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